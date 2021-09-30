Песков: достигнутые договоренности по Сирии между Турцией и Россией сохранятся

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии. Об этом стало известно на встрече двух глав государств, которая прошла в Сочи 29 сентября, написал RT.

«Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», — рассказал об итогах встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры двух стран провели встречу в Сочи за закрытыми дверями. Журналистов во время переговоров, которые длились более двух часов, не было.

Президент Турции назвал продуктивными прошедшие переговоры с лидером России.