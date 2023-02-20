Власть 20 февраля 2023, 13:18 Песков допустил встречу Путина с членом Политбюро Китая Ван И Пресс-секретарь Песков: член Политбюро КНР Ван И может встретиться с Путиным в Москве Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И посетит Москву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он допустил, что китайский дипломат проведет встречу с Владимиром Путиным, сообщил ТАСС.

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве», — отметил представитель Кремля.

Реклама

Дмитрий Песков добавил, что проинформирует журналистов о дате возможной встречи Ван И с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства, отношения России и Китая носят «многоплановый и союзнический характер», поэтому представителям двух государств будет о чем поговорить.

Реклама

Ранее Ван И заявил, что КНР не потерпит давления со стороны США из-за хороших российско-китайских отношений. Дипломат подчеркнул, что американские власти должны сделать все возможное для урегулирования украинского кризиса, но вместо этого политики продолжают «подливать масло в огонь». Член Политбюро добавил, что представители Штатов в сложившейся ситуации ищут варианты для извлечения выгоды для себя.