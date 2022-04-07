Песков допустил скорое завершение спецоперации на Украине

В Кремле выразили надежду на достижение целей спецоперации на Украине в ближайшие дни или обозримом будущем. Повлиять на ее завершение могут и российско-украинские переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом в интервью Sky News. Окончание спецоперации дипломатическим путем, добавил он, зависит от позиции Украины и согласия с выдвинутыми Россией условиями.

Песков в очередной раз подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ «никогда не обстреливали гражданские объекты». ВСУ и националисты при этом воспользовались мирными жителями как живым щитом.

Российский МИД предупредил о новых провокациях против РФ, в которых Украина при поддержке заокеанских кураторов задействует химическое оружие. Фейки о Буче не станут последней информационной атакой на Россию.