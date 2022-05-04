Песков допустил появление законов о наказании за неисполнение указа Путина о контрсанкциях

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что могут появиться дополнительные акты о наказании за неисполнение указа президента РФ Владимира Путина о контрсанкциях. Об этом написала «Газета.ru».

Песков отметил, что в тексте президентского указа ничего не говорится о наказании за неисполнение контрсанкций. Но при этом допустил, что такую ответственность установят дополнительными актами.

«Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идет. Но с другой стороны, указ, естественно, подлежит безусловному исполнению», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Журналисты также спросили Пескова, коснутся ли ограничения частных зарубежных компаний. Он заявил, что в тексте указа говорится как о физических, так и о юридических лицах.

«Форма собственности, собственно, значения не имеет», — резюмировал представитель Кремля.

Путин подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия иностранных государств и зарубежных компаний накануне, писал RT. Президент запретил органам власти, юрлицам и простым россиянам совершать какие-либо сделки с любыми фигурантами российских санкций.