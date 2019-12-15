Песков дал Зеленскому совет по решению кризиса в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский сможет прекратить конфликт в Донбассе, если проявит авторитет, силу воли и доминирование на политической арене.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале Песков также отметил, что для установления мира в Донецкой и Луганской областях необходимо контролировать украинских националистов. «Если они (националисты — прим. ред.) не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования», — подчеркнул собеседник Первого канала.

Песков также прокомментировал итоги саммита в «нормандском формате». По его словам, эта встреча лидеров России Украины, Франции и Германии снизила угрозу обострения вооруженного конфликта в Донбассе.

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Саммит после долгого перерыва прошел в Париже 9 декабря. По итогам встречи приняли коммюнике. Среди основных пунктов документа — новые точки и сроки разведения сил на линии соприкосновения, а также договоренность об обмене задержанными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.