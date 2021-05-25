Песков анонсировал заявление о встрече Путина и Байдена

Кремль в ближайшее время сделает заявление о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что переговоры секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана стали важным этапом на пути подготовки российско-американского саммита.

Песков в ответ на заявление заметил, что пока воздержится от комментариев на этот счет.

«Мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение», — процитировало его РИА «Новости».

О личной встрече с президентом России Владимиром Путиным Джо Байден заявил в первой половине апреля. Тогда в Кремле не исключили, что она может пройти в одной из стран ЕС. Накануне швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что переговоры Путина и Байдена может пройти в Женеве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о месте саммита предпочел отшутиться.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — сказал он после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Арктическом совете в Рейкьявике.

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, окончательных договоренностей на этот счет Россия и Штаты пока не достигли. При этом он предположил, что встреча Путина и Байдена, вероятнее всего, пройдет в июне.