Власть 26 июня 2023, 21:39 Песков анонсировал выступление Путина вечером 26 июня Песков: президент Путин выступит с заявлениями вечером 26 июня РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступит с заявлением вечером 26 июня. Об этом Первому каналу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля», — сообщил ведущий телеканала в прямом эфире.

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Диктор отметил, что информация поступила только что. Точного времени выступления не сообщили.

В Telegram-каналах в Белоруссии появилась информация, что глава государства Александр Лукашенко тоже планирует выступить с рядом заявлений.

Ранее в этот день Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Главы иностранных государств выразили поддержку российскому президенту в связи с событиями 24 июня. Путин поздравил Эбрахима Раиси и иранский народ в его лице с наступающим праздником Курбан-байрам.