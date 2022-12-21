Власть 21 декабря 2022, 14:44 Песков анонсировал выступление Путина с важной речью на коллегии Минобороны Представитель Кремля Песков назвал объемным выступление Путина на коллегии Минобороны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступит с важной и объемной речью на коллегии Минобороны. Как сообщил ТАСС, такой анонс сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Большой доклад на заседании представит министр обороны Сергей Шойгу, по итогам которого президент даст заключительные ремарки.

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«Будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что само заседание пройдет в здании Минобороны в Москве, где президент ознакомится с тематической выставкой.

В минувший вторник, 20 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, что на коллегии Минобороны под председательством президента России Владимира Путина подведут итоги работы вооруженных сил страны в 2022 году, а также установят новые цели на следующий год.