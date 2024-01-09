09 января 2024, 17:28
Песков анонсировал выход предвыборной программы Путина
Кремль: предвыборную программу Путина опубликуют своевременно
Предвыборная программа президента и кандидата Владимира Путина появится в общем доступе в установленные законом сроки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило издание «Ведомости».
Пресс-секретарь президента назвал вопрос выхода программы темой, которой занимается предвыборный штаб Путина. Песков также отметил, что не знает, что из себя будет представлять этот документ.
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«Она (предвыборная программа — прим. ред.) должна быть опубликована в установленные законом сроки», — указал официальный представитель Кремля.
Предвыборный штаб Путина 9 января запустил единый кол-центр и общественную приемную. С помощью них россияне могут передать кандидату свои предложения и вопросы. Всего в кол-центре работают 32 волонтера из разных областей страны.
В поддержку кандидатуры Путина предвыборный штаб собрал более 1,3 миллиона подписей. Их доставили из 45 регионов России. Сбор подписных листов продлится до конца месяца.
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Выборы президента — 2024
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