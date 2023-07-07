Власть 07 июля 2023, 13:00 Песков анонсировал участие Путина в саммите Россия — Африка Песков: Путин примет участие в саммите Россия — Африка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин будет участвовать в саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Да, безусловно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии главы государства в предстоящем саммите.

Реклама

Песков обратил внимание, что сейчас ведется активная подготовка к форуму. По его словам, саммит обещает быть представительным, c насыщенной повесткой дня и разнообразными мероприятиями.

Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Первый подобный форум состоялся в октябре 2019 года в Сочи. Его девиз звучал так: «За мир, безопасность и развитие».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулайе Диопом подготовку к саммиту.