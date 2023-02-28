Власть 28 февраля 2023, 14:31 Песков анонсировал участие Путина в коллегии ФСБ и серьезный разговор во время нее Представитель Кремля Песков: серьезный разговор пройдет на коллегии ФСБ с участием Путина РИА «Новости»

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Коллегия ФСБ России пройдет 28 февраля, в ней примет участие президент Владимир Путин. При этом на мероприятии ожидается серьезный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, на коллегии выступит Путин. Часть речи главы государства будет доступна для общественности.

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«Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ [Александра] Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор», — подчеркнул Песков.

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Пресс-служба Кремля уточнила, что на коллегии подведут итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ за прошлый год, а также обозначат приоритетные задачи на этот.

Предыдущая коллегия с участием президента состоялась 24 февраля 2021 года. Заседание во вторник станет первым с начала спецоперации на Украине.