Песков анонсировал сроки прямой линии с Путиным

Примерные сроки проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил РИА «Новости», что ежегодное общение главы государства с россиянами состоится после Петербургского международного экономического форума.

«Она (прямая линия) — в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — заявил Песков.

Экономический форум в этом году пройдет с 15 по 18 июня.

Ежегодно Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, и по ходу дает поручения подчиненным. В прошлом году прямая линия состоялась 30 июня, за 3 часа 42 минуты глава государства ответил на 68 вопросов. Программу смотрели 6,3 миллиона человек.

Дмитрий Песков ранее сообщал о проведении подготовки к прямой линии, однако дат он не называл. Также не указаны даты послания Федеральному собранию.