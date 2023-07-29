Власть 29 июля 2023, 14:51 Песков анонсировал совместное заявление по Украине после встречи Путина и африканских лидеров Пресс-секретарь Песков: Путин и африканские лидеры выступят с заявлением по Украине Пресс-служба Кремля

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После прошедших переговоров по ситуации на Украине президент Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут совместное заявление, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, текст документа уже готовят, сообщил ТАСС.

«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Встреча Владимира Путина с участниками африканских делегаций по вопросу украинского конфликта началась поздно вечером 28 июля. Российский лидер выразил надежду на то, что присутствовавшие на мероприятии хорошо понимают природу и истоки кризиса, потому как РФ пыталась донести свое видение этой проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что конфликт необходимо разрешить мирным путем. Владимир Путин ответил, что Россия готова искать пути дипломатического урегулирования ситуации, несмотря на деструктивную позицию западных государств и наплевательского отношения к Уставу ООН.