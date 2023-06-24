Власть 24 июня 2023, 23:43 Песков анонсировал скорую отмену режима КТО Пресс-секретарь президента Песков: режим КТО отменят в самое ближайшее время Pxhere

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Режим контртеррористической операции в тех регионах, где его ввели из-за ситуации с ЧВК «Вагнер», отменят в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«[Режим] КТО будет отменен в самое ближайшее время», — отметил официальный представитель Кремля.

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Ранее в стране зафиксировали случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста. Оперативные штабы НАК напомнили о преступном характере подобных действий. Там предостерегли россиян от участия в подобных мероприятиях.

До этого Песков сообщил, что уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина прекратят, он уедет в Белоруссию. Чем Пригожин будет заниматься в республике Песков не уточнил.

Пресс-секретарь президента России отметил, что ситуацию с главой ЧВК «Вагнер» удалось разрешить без дальнейших потерь, также удалось избежать повышения уровня напряженности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава союзной республики знаком с российским предпринимателем более 20 лет, а также он сам вызвался стать участником переговоров. Как сообщил «Царьград», Песков выразил благодарность Лукашенко за его усилия по снижению эскалации.