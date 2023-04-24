Власть 24 апреля 2023, 19:00 Песков анонсировал речь Путина на параде Победы 9 мая Представитель Кремля Песков: Путин выступит с речью на параде Победы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступит во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Как сообщил ТАСС, такой анонс в беседе с журналистами перед выступлением на марафоне «Знание. Первые» сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, будет выступление», — ответил он на вопрос о речи главы государства на предстоящем праздничном мероприятии.

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Как напомнили «Известия», ранее Песков подтвердил, что проведение парада Победы на Красной площади состоится. Он также не исключил, что в торжественном шествии могут пройти бойцы, принимающие участие в специальной военной операции.

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в шествии по центру Москвы в День Победы пройдут более 10 тысяч человек, а также проедут более 125 единиц вооружения и техники.

Подготовительные мероприятия к предстоящему торжеству на Красной площади уже начались. В минувшее воскресенье, 23 апреля, стало известно, что возле ГУМа и Исторического музея начали устанавливать декорации, а около Мавзолея — монтировать трибуны.