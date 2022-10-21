Песков анонсировал проверку отправки на фронт неподготовленных мобилизованных | 360°

Власть 21 октября 2022, 13:22 Песков анонсировал проверку отправки на фронт неподготовленных мобилизованных Песков: Минобороны занимается проверкой отправки на фронт мобилизованных без подготовки Пресс-служба Минобороны

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Минобороны уже проверяет случаи отправки на фронт мобилизованных граждан, которые не прошли подготовку. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать сообщения ряда СМИ об отправке неподготовленных мобилизованных россиян, которые не успели пройти полную подготовку, анонсированную ранее властями страны.

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«Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны», — сказал он.

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По его словам, гражданские власти России не знают подробностей по этой теме. Однако Песков заверил, что подобные ситуации будут проверяться.

Ранее президент России Владимир Путин приезжал на один из тренировочных полигонов Западного военного округа в Рязанской области. Целью его визита стала проверка подготовки мобилизованных. 20 октября RT сообщил, что Путин проинспектировал практические занятия, проходящие на этом полигоне.