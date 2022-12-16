Важное 16 декабря 2022, 12:56 Песков анонсировал ответ России на введение потолка цен на нефть Представитель Кремля Песков: Россия ответит на введение потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Россия даст ответ на введение западными странами потолка цен на нефть, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, власти прорабатывают детали, сообщил ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, когда издадут указ об ответе на действия Запада.

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«Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро», — уточнил Песков.

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Ранее он рассказывал, что президент Владимир Путин подпишет указ об ответе на решение Евросоюза. Песков добавил, что Кремль сообщил о появлении документа.

Одним из вариантов ответных действий России может стать запрет на продажу топлива, если конечным его покупателем окажется страна, которая поддержала введение потолка цен. Не станут продавать нефть и тем государствам, которые укажут условием для заключения контракта предельную цену в размере 60 долларов за баррель. По информации источников, знакомых с ситуацией, действие будущего документа не будет распространяться на правоотношения, возникшие до 5 декабря. Возможный указ будет действовать до 1 июля следующего года.