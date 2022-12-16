16 декабря 2022, 12:56
Песков анонсировал ответ России на введение потолка цен на нефть
Представитель Кремля Песков: Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Россия даст ответ на введение западными странами потолка цен на нефть, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, власти прорабатывают детали, сообщил ТАСС.
Журналисты поинтересовались у него, когда издадут указ об ответе на действия Запада.
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«Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро», — уточнил Песков.
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Ранее он рассказывал, что президент Владимир Путин подпишет указ об ответе на решение Евросоюза. Песков добавил, что Кремль сообщил о появлении документа.
Одним из вариантов ответных действий России может стать запрет на продажу топлива, если конечным его покупателем окажется страна, которая поддержала введение потолка цен. Не станут продавать нефть и тем государствам, которые укажут условием для заключения контракта предельную цену в размере 60 долларов за баррель. По информации источников, знакомых с ситуацией, действие будущего документа не будет распространяться на правоотношения, возникшие до 5 декабря. Возможный указ будет действовать до 1 июля следующего года.
Дмитрий Песков
Нефть
Россия
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