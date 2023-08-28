Власть 28 августа 2023, 14:03 Песков анонсировал международные поездки Путина Песков сообщил о планах Путина на международные поездки осенью РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин осенью совершит международные поездки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Осенью у Путина планируются международные поездки. Проинформируем о них в соответствующие сроки», — сказал Песков.

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Он отметил, что по понятным причинам Кремль не станет заранее оповещать о визитах президента.

Ближайшим крупным международным мероприятием станет саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Индии 9 и 10 сентября. Ранее стало известно, что Путин не планирует принимать участие во встрече.

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что власти государства рассчитывали на личное присутствие Путина на саммите в Нью-Дели.

Кроме того, на прошлой неделе Путин принял участие в работе саммита БРИКС в Йоханнесбурге по видеосвязи. На встрече Россию представил министр иностранных дел Сергей Лавров.