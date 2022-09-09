Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября | 360°

Все новости

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:47

Новый детский сад построили в ЖК «Домодедово Парк» в Подмосковье

Происшествия

09 сентября 2022, 13:47

Женщина едва не прирезала мужа в Казани

Реклама

Знаменитости

09 сентября 2022, 13:46

DJ Smash взял гонорар, но отказался выступать в Якутии — СМИ

Спецоперация

09 сентября 2022, 13:45

Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Власть

09 сентября 2022, 13:10

Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Песков: вопросы о референдумах должны решать жители Донбасса

Читать 360tv в

Вопрос о процедуре и сроке присоединения Донбасса к России зависит от решения местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях», — заявил представитель Кремля.

Реклама

Таким образом он прокомментировал предложение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака провести референдум о присоединении Донбасса к России 4 ноября, в День народного единства.

Реклама

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сроки проведения референдума о вхождении в состав России является вопросом времени. Он подчеркнул, что ДНР держит курс на Россию еще с 2014 года.

Дмитрий Песков

Донбасс

Референдум

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама