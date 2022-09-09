Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября | 360°

Власть 09 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября Пресс-секретарь президента РФ Песков: вопросы о референдумах должны решать жители Донбасса РИА «Новости»

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Вопрос о процедуре и сроке присоединения Донбасса к России зависит от решения местных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях», — заявил представитель Кремля.

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Таким образом он прокомментировал предложение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака провести референдум о присоединении Донбасса к России 4 ноября, в День народного единства.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сроки проведения референдума о вхождении в состав России является вопросом времени. Он подчеркнул, что ДНР держит курс на Россию еще с 2014 года.

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