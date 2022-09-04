Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Власть

04 сентября 2022, 19:49

«Запад открыто давит». Песков рассказал, как иностранным компаниям мешают работать в России

Представитель Кремля Песков: Запад оказывает давление на иностранные компании

Читать 360tv в

Иностранные компании подвергаются давлению со стороны правительств своих стран, им не дают работать на российском рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти западных государств также мешают участию бизнес-делегаций в международных форумах, которые проходят на территории России.

«Западники оказывают абсолютно неприкрытое давление, абсолютно неприкрытое давление на свои компании», — сказал представитель Кремля в интервью ТАСС.

Реклама

Песков напомнил, что многим компаниям пришлось прекратить работать в России. Освободившиеся ниши заняли отечественный бизнес и предприятия из других стран.

Реклама

Теперь они извлекают из этой ситуации прямую выгоду. А те, кто был, ушел с российского рынка, несут потери, причем немалые.

«Пустых ниш в деловом мире не бывает. Если что-то выбывает, то это сразу заполняется из других направлений», — заключил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков

Санкции

Бизнес

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама