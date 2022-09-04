Власть 04 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber «Запад открыто давит». Песков рассказал, как иностранным компаниям мешают работать в России Представитель Кремля Песков: Запад оказывает давление на иностранные компании РИА «Новости»

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Иностранные компании подвергаются давлению со стороны правительств своих стран, им не дают работать на российском рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти западных государств также мешают участию бизнес-делегаций в международных форумах, которые проходят на территории России.

«Западники оказывают абсолютно неприкрытое давление, абсолютно неприкрытое давление на свои компании», — сказал представитель Кремля в интервью ТАСС.

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Песков напомнил, что многим компаниям пришлось прекратить работать в России. Освободившиеся ниши заняли отечественный бизнес и предприятия из других стран.

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Теперь они извлекают из этой ситуации прямую выгоду. А те, кто был, ушел с российского рынка, несут потери, причем немалые.

«Пустых ниш в деловом мире не бывает. Если что-то выбывает, то это сразу заполняется из других направлений», — заключил пресс-секретарь президента.

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