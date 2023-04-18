18 апреля 2023, 13:16
Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине
Песков: РФ прислушается к предложениям по украинскому конфликту, учитывающим ее интересы
Российская сторона готова прислушаться к любым предложениям по урегулированию украинского конфликта, в которых будут учитываться ее интересы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания. И, конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать», — процитировал его ТАСС.
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Представитель Кремля отметил, что главное для России — «обеспечивать собственные интересы».
Песков также прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Украины Эммануэль Макрон поручил своему советнику Эммануэлю Бонну вместе с главой канцелярии комиссии ЦК КПК Ван И работать над программой, которая может стать основой для переговоров России и Украины. Как оказалось, у Кремля нет информации о готовящемся плане, предложений с французской стороны пока не поступало.
Дмитрий Песков
Россия
Украина
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