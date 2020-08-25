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    25 августа 2020, 15:32

    Первый замгоссекретаря США приехал в Москву

    Дарья Морозова

    Первый замгоссекретаря США Стивен Биган приехал в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter посольства США в России.

    «Замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в Россию для встреч с российскими официальными лицами, включая министра иностранных дел России Лаврова», — говорится в сообщении.

    Посол Америки Джон Салливан уточнял, что Биган также планирует встретиться заместителями главы МИД России — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

    Новости SMI.FM