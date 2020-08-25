Первый замгоссекретаря США приехал в Москву

«Замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в Россию для встреч с российскими официальными лицами, включая министра иностранных дел России Лаврова», — говорится в сообщении.

Посол Америки Джон Салливан уточнял, что Биган также планирует встретиться заместителями главы МИД России — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.