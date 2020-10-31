Первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик покинул свой пост

Одновременно Ченчик занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии России.

Указ вступает в силу со дня его подписания — с 31 октября.

Сергей Ченчик родился в 1962 году в Сыктывкаре. В 1983-м он окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, а в 1994-м — Военную академию имени Фрунзе. С 1983 по 2005 год Ченчик проходил военную службу во внутренних войсках. В это время он занимал следующие должности: командир взвода, роты, батальона, начальник штаба, командир полка, командир отряда специального назначения, заместитель командира дивизии и заместитель начальника управления Главного командования ВВ МВД России. С 2000 года имеет право носить краповый берет.

Указом президента в 2016 году назначен начальником Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первым заместителем директора Росгвардии. Этим же указом ему присвоено воинское звание генерал-полковника.