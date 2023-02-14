Власть 14 февраля 2023, 09:29 Первый замглавы МЧС уйдет в отставку — СМИ РБК: первый замглавы МЧС России Александр Чуприян уйдет в отставку РИА «Новости»

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Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян покинет свой пост. Об этом стало известно РБК.

По данным источника, о своем уходе заместитель министра объявил на прошедшем в понедельник селекторном совещании. Чуприян уведомил коллег, что это его последнее общение с ними, он покинет должность после ежегодного отпуска.

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Глава МЧС Александр Куренков уведомил Чуприяна, что не станет продлевать его текущий контракт, который рассчитан до марта.

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Одним из вероятных кандидатов на пост является нынешний советник главы ведомства Данил Мартынов, который принимал участие в антитеррористических мероприятиях в Чечне. Кроме того, в 2012 году он работал в службе безопасности главы региона Рамзана Кадырова, а в 2013 году трудился в силовом блоке Чеченской Республики.

Одной из предположительных причин отставки Чуприяна стали реформы отряда «Центроспас», которые начал прошлый главы МЧС Евгений Зиничев, погибший в сентябре 2021 года.