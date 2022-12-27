Власть 27 декабря 2022, 15:38 Первый вице-премьер России Белоусов сделал прогноз для экономики страны на 2023 год Первый вице-премьер РФ Белоусов: 2023 год для экономики страны будет легче 2022-го Unsplash

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Будущий год для российской экономики станет более легким, чем 2022-й, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Такое заявление он сделал во время интервью каналу «Россия 24».

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й», — подчеркнул Белоусов.

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По его словам, «фатальных проблем» не предвидится.

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Главным вызовом для экономики страны в 2022 году был шквал западных санкций. Однако Россия не только выстояла, но и сохранила на должном уровне социальную поддержку населения. Кроме того, снизился уровень бедности, наметилась тенденция к снижению инфляции, с мая в стране почти не менялись цены. В России уже были готовы программы импортозамещения, а в самых значимых сферах его уже внедрили. Благодаря успешному импортозамещению в сельском хозяйстве страна осталась одним из крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Не страдает и оборонная промышленность, гособоронзаказ неукоснительно выполняется.

Санкции стали стимулом для строительства российской суверенной экономики, подчеркнул президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря. Глава государства пообещал, что в 2023 году власти будут стремиться к снижению инфляции до целевых показателей в 4-5%.