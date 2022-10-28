Первый в России политик-трансгендер сообщил об уходе из политики | 360°

Власть 28 октября 2022, 08:55 Первый в России политик-трансгендер сообщил об уходе из политики Первый в России политик-трансгендер Алешина сообщила об уходе из политики Telegram-канал Юлии Алешиной

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Первый в истории России политик-трансгендер Юлия Алешина, которая возглавляла отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае заявила об уходе из политики. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По ее словам, причиной стало принятие Госдумой в первом чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

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«Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — сказала Алешина.

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Алешина возглавила отделение партии «Гражданская инициатива» в ноябре 2021 года. Она объяснила, что пошла на этот шаг после того, как узнала, что в других государствах женщины-трансгендеры строят политическую карьеру.

До смены пола ее звали Романом Алешиным. Мужчина в 2012 году баллотировался самовыдвиженцем в депутаты Барнаульской городской думы, но потерпел неудачу.