Первый президент Украины рассказал о возможности сохранить СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Советский Союз можно было сохранить. Он уверен, что для этого СССР надо было превратить в конфедерацию.

Об этом политик рассказал в эфире канала «Украина 24». Он уточнил, что перед подписанием Беловежских соглашений власти обсуждали возможность оставить СССР единым государством.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик — я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему», — пояснил Кравчук.

По словам политика, Борис Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства. После этого политики пошли к Михаилу Горбачеву и предложили вместе подумать, как «реформировать страну из федерации в конфедерацию». В ответ Горбачев попросил привести пример такого государства. Ельцин назвал Швейцарию, где президенты постоянно сменяются.

«Горбачев так задумался и говорит: „Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент“», — процитировал Кравчук его слова.

Уже тогда стало понятно, что этот сценарий не удастся реализовать. Спустя некоторое время президент СССР предложил референдум о сохранении Советского Союза. Однако было ясно, что он не планирует менять «ничего радикально», а стремится «делать изменения при сохранении системы», что невозможно.