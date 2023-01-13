Власть 13 января 2023, 13:05 Первый президент Башкирии сыграл стабилизирующую роль в переломный момент истории — Путин Президент Путин на прощании рассказал о роли первого президента Башкирии в истории России Пресс-служба Кремля

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Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов проводил взвешенную национальную политику и играл стабилизирующую роль в переломный момент истории России. Президент Владимир Путин сказал об этом на церемонии прощания в Уфе, рассказал ТАСС.

«[Муртаза Рахимов] сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории», — сказал он.

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По словам главы государства, он внес вклад в развитие республики как региона, принял деятельное участие в жизни страны. Владимир Путин назвал его национальную политику взвешенной и сказал, что это большая заслуга.

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Муртаза Рахимов умер 11 января после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Он руководил республикой с 1990 по 2010 год. Церемония прощания с политиком прошла в концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Владимир Путин возложил цветы к его гробу. В гражданской панихиде также приняли участие первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров и другие.