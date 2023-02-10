Власть 10 февраля 2023, 18:25 Первый премьер Казахстана Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни

Читать 360tv в

Первый премьер-министр Казахстана, предприниматель и кандидат экономических наук Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил сайт zakon.kz.

По данным сайта «Дни.ру», Терещенко на протяжении нескольких лет входил в команду первого президента Нурсултана Назарбаева. Также политик считался одним из крупнейших предпринимателей в Казахстане.

Реклама

Отмечается, что Терещенко был главой правительства Казахстана с 1991 по 1994 годы.

Реклама