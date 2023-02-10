10 февраля 2023, 18:25
Первый премьер Казахстана Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни
Первый премьер-министр Казахстана, предприниматель и кандидат экономических наук Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил сайт zakon.kz.
По данным сайта «Дни.ру», Терещенко на протяжении нескольких лет входил в команду первого президента Нурсултана Назарбаева. Также политик считался одним из крупнейших предпринимателей в Казахстане.
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Отмечается, что Терещенко был главой правительства Казахстана с 1991 по 1994 годы.
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