Первый международный визит Мишустина. На встрече будут Белоруссия, Армения, Молдавия и Казахстан

Это первый Мишустина за пределы России на новой должности. 28 января им было проведено совещание, посвященное приоритетным задачам в ходе Евразийской экономической интеграции. Особое внимание премьер уделил мерам устранения барьеров для свободы рабочей силы, услуг, движения товаров и капиталов.

По данным пресс-службы, в Алма-Аты ЕАЭС будет работать над совершенствованием нормативно-правовой базы.

«Приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза», — сообщили в правительстве России.

Михаил Мишустин будет участвовать и в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», но до этого он встретится с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также запланированы отдельные встречи с коллегой из Армении Николом Пашиняном, Белоруссии Сергеем Румасом и Молдавии Ионом Кику.