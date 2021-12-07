Переговоры Путина и Байдена продлились 2 часа

Телемост, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, завершился. Главы государств беседовали два часа.

Переговоры по видеосвязи Путин и Байден вели тет-а-тет. Круг вопросов, которые намеревались обсудить лидеры обеих стран, предполагался широкий. Среди тем — продвижение НАТО на восток, напряженность вокруг Украины и инициатива президента РФ о гарантиях безопасности.

С американским лидером Путин связался из Сочи, куда приехал после возвращения их Нью-Дели. Для телемоста использовали специальную защищенную линию связи, созданную специально для общения с Вашингтоном.

Разговор между главами РФ и США стал пятым с момента избрания Джо Байдена на президентский пост. Очно они встретились в Женеве в середине июня.