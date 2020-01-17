Первые две главы Конституции назвали незыблемыми
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству на первом заседании рабочей группы заметил, что подобные инициативы уже поступают. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы <…> не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы», — подчеркнул Крашенинников.
Он добавил, что работа будет вестись «исходя из послания президента» и совещания, которое Владимир Путин провел накануне.
Первая глава Конституции РФ содержит сведения об основах конституционного строя. Во второй речь идет о правах и свободах человека и гражданина.
«Мы не будем вносить изменения в эти главы, а также в девятую, где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию», — сказал парламентарий.
Ранее в Совфеде оценили слухи о поправках в Конституции про самороспуск Думы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал прессу не распространять фейки на этот счет.