Первую федеральную территорию «Сириус» собрались создать в России

«Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие обновленных положений конституции», — сказано в сообщении. Его процитировал ТАСС.

Документ стал первым проектом закона об организации власти на федеральной территории. Создание публично-правовых образований предусмотрено поправками в статью 67 основного закона.

Законопроект предлагает закрепить на законодательном уровне понятие федеральной территории «Сириус» в качестве нового вида публично-правового образования. В нем будут действовать особенности организации публичной власти и осуществления экономической и другой деятельности.

Проектом закона устанавливается пятилетний переходный период для организации работы первой федеральной территории «Сириус". Для научно-технологического развития на федеральной территории разрешается установление специального регулирования отношений в области технического регулирования, регулирования рекламной, образовательной, медицинской градостроительной и иной деятельности.

Газета «Коммерсант» написала, что федеральную территорию создадут в Имеретинской низменности в Сочи в поселке городского типа Сириус. Его построили в феврале 2020 года. Основой нового территориального образования будет детский центр «Сириус». Он появился по инициативе президента Владимира Путина.