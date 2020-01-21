Первое заседание нового правительства России пройдет 21 января

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что сегодня вечером пройдет первое заседание обновленного правительства. Такое заявление он сделал в Доме правительства, где представил новых кабинет министров.

Свои посты покинули министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева, министр цифрового развития Константин Носков, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минздрава Вероника Скворцова, глава Минтруда и социальной защиты Максим Топилин, министр юстиции Александр Коновалов, а также руководитель министерства экономического развития Максим Орешкин.

Министр финансов Антон Силуанов остался только во главе своего ведомства. Пост первого вице-премьера занял бывший помощник президента России по экономике Андрей Белоусов. На пост министра юстиции переназначили бывшего премьера Константина Чуйченко.

Список новых руководителей федеральных ведомств пополнился следующими именами: главой министерства экономического развития стал бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Министерство культуры возглавила экс-руководитель департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова.

Минздравом будет управлять руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Министром спорта назначен бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Олег Матыцин.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования.

Бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения.

Минкомсвязи возглавил ранее занимавший пост вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс» Максут Шадаев.

Михаил Котяков стал министром труда. Ранее он был заместителем министра финансов. «360» ведет прямую трансляцию основных событий по представлению нового правительства.