Закон об ужесточении наказания за пытки прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект об ужесточении ответственности за применение пыток прошел первое чтение в Госдуме. Новый документ дает четкое определение, какие действия могут считаться противоправными, в соответствии с Конвенцией против пыток от 1984 года. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, теперь пыткой считается запугивание или принуждение людей к каким-либо действиям.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, детальное определение пытки позволит назначать виновному наказание в соответствии с его поступком.

Кроме того, законопроект вносит в статью «Принуждение к даче показаний» понятие «сотрудник правоохранительных органов». Это означает, что ответственность за пытки теперь несут не только следователи, но и сотрудники ФСИН.

«Сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы в соответствии с установленным законом режимом. Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе», — заявил Павел Крашенинников.

Дополнительные поправки о наказании за применение пыток также появятся в статье «Превышение должностных полномочий». Наказание за подобные преступления составит 12 лет лишения свободы.