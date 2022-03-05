Перевозчики в России заявили, что Украина удерживает более 140 российских грузовиков

Власти Украины удерживают у себя больше 140 российских грузовиков, водители не могут выехать из страны. Об этом говорится в письме Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), адресованном первому замглавы Минтранса России Андрею Костюку.

Известно, что машины прибыли на Украину еще до начала спецоперации России и сейчас удерживаются властями.

«В соответствии с законом Украины „О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения“ производится конфискация транспортных средств», — сказано в копии документа, опубликованного на сайте организации.

Ассоциация заявила, что уже известно девять случаев принудительного изъятия. Кроме того, процедура начата в отношении шести автопоездов группы компаний „Д-Транс“.

В АСМАП подчеркнули, что у водителей нет крыши над головой, еды и денег. Транспорт у них забирают в пункте пропуска, поэтому они пешком переходят на сопредельную сторону и ищут возможность как-нибудь вернуться домой.