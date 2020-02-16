Переводчики рассказали о сложностях во фразах Путина

Переводчики МИД, которые работали с президентом Владимиром Путиным, назвали самые сложные фразы главы государства. Они пожаловались, что иногда президент произносит непереводимую игру слов.

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» случай, который вызвал у него затруднение 10 лет назад.

«Он (Путин — прим. ред.) сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — сказал Садыков.

Зато ему «не повезло» в 2017 году, когда он переводил президента на Петербургском экономическом форуме. Путин тогда не по сценарию сказал «Вольно». Садыков не знал этого термина, но за полсекунды выдал вариант, который потому сверял со словарем. Он назвал это своей переводческой догадкой.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина вспомнила выражение «Донбасс порожняк не гонит». Ее долго обсуждали переводчики и в итоге решили переделать в «Донбасс ерунды не говорит».

Переводчикам при работе с Путиным, действительно, приходится быть очень внимательными. То, что для них является равнозначными терминами, совершенно не факт, что будет таким для Путина. Например, в апреле на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном Владимир Путин назвал бизнесменов из Швеции друзьями, а переводчик — партнерами. Президент с такой интерпретацией не согласился и посчитал переводчика «бандитом».

Впрочем переводчики к этому относятся спокойно. Второй секретарь департамента Сергей Чудинов сказал, что в их деле главное — понимать, что в случае ошибки конец света не наступит.