Переводчик рассказал, как его озадачил яркий фразеологизм Горбачева

Переводчик сталкивается с разными трудностями в своей профессии. Один из случаев вспомнил переводчик бывшего президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко. Ему пришлось переводить на английский язык непростой фразеологизм из речи бывшего советского лидера, сообщило РИА «Новости».

Иногда профессионалу приходится переходить на ситуативный уровень, на уровень описания ситуации и даже указания на ситуации. Однако для переводчика это преодолимые сложности. Самое трудное — работать на протокольных мероприятиях: «Когда вдруг возникает какое-то слово типа „подснежник“, или „хариус“, или „подберезовик“, перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать».

В таких случаях «прибегают к переводу на уровне ситуации». При этом профессионалы надеются, что дальше мысль прояснится.

Горбачев однажды озадачил Палажченко, сказав: «Нельзя страну ломать через колено».

«По-моему, это очень яркий фразеологизм», — отметил переводчик.

Тогда Палажченко перевел фразу на английский как break the back.

Профессионал сталкивался в своей карьере с еще одним крылатым выражением — «дырка от бублика». На одном из раундов переговоров этим оборотом воспользовался советский дипломат Юлий Квицинский. Палажченко перевел слова как the hole of the donut.

Палажченко был переводчиком Горбачева в 1985–1991 годах. Он также работал с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе.