Переводчик Горбачева рассказал о жизни бывшего президента СССР в пандемию

Михаил Горбачев после ухода из власти не хотел быть вне политики и в изоляции. Он до сих пор работает и развивает свои проекты. Деятельность продолжается и во время пандемии. Об этом рассказал переводчик бывшего президента СССР и глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Что касается послепрезидентского времени, то, конечно, оно было во всех отношениях сложным. Горбачев и здесь был первопроходцем. Он ушел из власти совсем не старым — в возрасте 60 лет — и совсем не хотел оказаться, как он говорил, „в тайге“, вне политики, в изоляции, как в свое время Хрущев», — заявил Палажченко РИА «Новости».

Представитель фонда экс-президента заметил, что после своей отставки Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, а также был инициатором создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Бывший советский лидер время от времени выступает с лекциями, соглашается на интервью, пишет, дает комментарии о происходящем в России и в мире. По словам Палажченко, даже во время эпидемии коронавируса Горбачев общается с друзьями, сотрудниками и журналистами. В феврале 2021 году политик заявил о необходимости встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена для обсуждения проблем разоружения и международной безопасности.

Благодаря активной деятельности Горбачев «сохранил себя», считает его переводчик. Что касается событий, которые были во время его президентства, то представитель Горбачев-Фонда вспомнил 1988 год. После своего выступления в ООН Михаил Сергеевич узнал о сильном землетрясении в Армении.

«В его реакции я увидел не только его нравственные и человеческие качества, но и связь внешней и внутренней политики, которая в те годы проявлялась особенно рельефно», — отметил Палажченко.