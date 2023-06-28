Власть 28 июня 2023, 15:10 Перевод полученных за наркоторговлю биткоинов в рубли признали отмыванием средств Верховный суд: перевод полученных за наркоторговлю биткоинов в рубли — отмывание средств Pxhere

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Верховный суд признал, что конвертация полученных от наркоторговли биткоинов в рубли является способом отмывания средств, сообщил ТАСС. Совершение этого преступления влечет за собой наступление уголовной ответственности.

Из определения Верховного суда следует, что житель Рязанской области Валерий Челышкин производил мефедрон, за что получал деньги в биткоинах. Их он переводил на счет дочери своей сожительницы, получив в общей сложности более восьми миллионов рублей. Государственный обвинитель попросил признать мужчину виновным не только в производстве запрещенных веществ, но и в легализации полученных преступным путем средств.

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Нижестоящие суды оправдали Челышкина по статье об отмывании денег, с чем не согласились в Верховном суде.

«Приговор суда в части оправдания <…> и апелляционное определение законными, обоснованными признаны быть не могут и подлежат отмене», — уточнили в суде.

Биткоин — это цифровая валюта, информация об обращении которой хранится не в банках, а в специальных реестрах. Стоимость одного биткоина сейчас находится на уровне около 30 тысяч долларов. В марте курс валюты преодолел отметку в 27 тысяч долларов.