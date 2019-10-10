Перевес в 7 голосов: Шадринск выбрал нового мэра
Новым главой Шадринска (Курганская область) стал Виктор Ермишкин, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в мэрии города.
В Курганской области подсчитали голоса за кандидатов на пост мэра Шадринска.
Претендентов было трое: заместитель главы города Виктор Ермишкин, индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин и главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин.
«За Мурзина 0 голосов, за Ермишкина 13, Залящин — шесть голосов», — сообщил источник.
Благодаря принятым сентябре поправкам, такого числа голосов оказалось достаточно для признания результатов выборов. 24 сентября шадринская дума разрешила выбирать мэра города большинством голосов, а не строго двумя третями.