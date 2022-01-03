«Переусердствовали»: Песков оценил слухи о бронежилете Путина

Посмотревшие новогоднее обращение президента России Владимира Путина пользователи социальных сетей посчитали, что запись сделали не с одного дубля, а сам российский лидер появился перед камерой в бронежилете. Домыслы комментаторов оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не исключил, что перед публикацией подобных заявлений авторы чрезмерно увлеклись алкоголем.

«Полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали», — привело слова Пескова издание Daily Storm.

Как напомнила «Газета.ru», последнее новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам стало самым продолжительным по времени. Оно длилось шесть минут и 22 секунды и состояло из более чем 700 слов. Первыми поздравление главы государства увидели жители Чукотки и Камчатки.

В своем новогоднем обращении Владимир Путин заявил о надежде на перемены к лучшему в 2022 году, которая объединила всех россиян. Также он высказал слова поддержки всем, кто потерял родных и близких во время пандемии коронавируса.