Перестановки произошли в правительстве Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых назначениях в правительстве Подмосковья. Изменения затронули три должности.

Новым заместителем председателя правительства Московской области стал Вячеслав Духин. Он будет отвечать за инвестиции, предпринимательство, внешние связи, развитие сельского хозяйства и потребительского рынка.

Духин работал на ВГТРК, РЕН ТВ, руководил телеканалом «360», а также был замгенерального директора по вопросам информационной политики Российского экологического оператора. С марта 2020 года возглавил главное управление социальных коммуникаций Подмосковья в должности министра.

Екатерина Швелидзе заняла пост министра по социальным коммуникациям. В свое время она работала журналистом на НТВ и ВГТРК, возглавляла крупнейший в Московской области медиапродакшен по производству телевизионного контента и брендингу «Облако Медиа», а также руководила ГАУ Московской области «Издательство „Подмосковье“». С июля 2019 по март 2020 года была директором департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Российского экологического оператора.

Министром инвестиций, промышленности и науки Московской области назначена Екатерина Зиновьева. Ранее она была заместителем министра экономики и финансов Московской области.