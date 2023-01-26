Власть 26 января 2023, 02:59 «Переписать историю не получится». Захарова отреагировала на попытки стереть память о советских героях-освободителях Представитель МИД России Захарова: переписать историю на новый лад не получится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переписать историю на новый лад и стереть из памяти советских героев-освободителей не получится, несмотря на ухищрения европейских «непартнеров». Так прокомментировала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова отказ Польши пригласить российского посла на памятное мероприятие в Освенциме.

«Как бы ни ухищрялись наши европейские „непартнеры“ в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», — отметила Захарова.

Реклама

До 2021 года на памятном мероприятии в честь годовщины освобождения узников в музее «Аушвиц-Биркенау», расположенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, давали слово послу России в Польше. В 2022 году российским дипломатам не предоставили слова, а в 2023 году поступили еще более лицемерно — не пригласили вовсе, отметила Захарова.

«А в мае (2022 года — прим. ред.) и вовсе закрыли постоянно действовавшую в блоке № 14 экспозицию, подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны. Под диким предлогом: мол, истек срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями», — заявила Захарова.

Посольство России в Польше не получило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которое проходит ежегодно 27 января. Некому будет напомнить, что Аушвиц освобождала Красная армия, отметил российский посол.