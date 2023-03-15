Власть 15 марта 2023, 14:13 Перенос столицы вглубь России в Кремле опровергли Песков опроверг заявление СНБО Украины о переносе столицы вглубь России РИА «Новости»

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Заявление о планах переноса столицы России вглубь страны, которое прозвучало со стороны Совета нацбезопасности и обороны Украины, не соответствуют действительности. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это неправда», — отметил представитель Кремля.

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Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в России якобы ведут разговор о переносе столицы вглубь страны.

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В начале марта миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу из Москвы в Красноярск. По его мнению, рано или поздно это придется сделать.

Два года назад с похожей идеей выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

В середине января временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг сообщение о переносе столицы ДНР в Мариуполь. Он подчеркнул, что ей останется Донецк.