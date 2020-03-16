Коронавирус не повлиял на планы Кремля провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Мероприятие состоится 22 апреля. Никакие альтернативные даты власти не рассматривают.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящее время не рассматривают. Для этого нет никаких объективных показаний. Дискуссий подобных не ведется», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что указ лидера России Владимира Путина с утвержденной датой голосования по поправкам в основной закон РФ появится в течение нескольких дней. Он назвал это «формализацией». В конце февраля Госдума одобрила проведение всероссийского голосования за поправки в Конституцию 22 апреля.

Поправками в Конституцию России сейчас занимается специально созданная рабочая группа. Часть изменений уже приняли. Среди них есть пункт, который позволит Путину вступить в гонку за президентское кресло в 2024 году.