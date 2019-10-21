«Перемирие может закончиться»: Джабаров отреагировал на нарушение курдами режима тишины в Сирии

Турция возобновит операцию в Сирии в течение 35 часов, если курды не уйдут Подробнее

США и Турция 17 октября договорились о приостановке боевых действий. Перемирие заключено на 120 часов. Силы сирийских курдов уже начали покидать зону безопасности, однако все еще есть нарушения режима прекращения огня.

Член Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что такие нарушения довольно частое явление, однако действия курдов нельзя считать нормой.

«Это очень плохо. Подобное означает, что эскалация конфликта может продолжиться, а перемирие может закончиться. Все пойдет насмарку», — сказал сенатор, сообщило РИА ФАН.

В результате обстрела курдских террористов погиб как минимум один турецкий военный, еще один ранен.