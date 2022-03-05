«Перемалывается военно-националистическая машина». В какой момент украинские военные могут сдаться

Армия Украины будет сопротивляться до тех пор, пока не начнется их реальный разгром. Тогда они поймут, что проигрывают. Такое мнение в эфире «360» выразил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Перемалывается эта машина военно-националистическая, которая была усилена вооружением и военной техникой из США и других стран Запада. Пока они реально не почувствуют, что начинается разгром хотя бы территории, где идут боевые действия и близлежащей, что нет реального управления, что они не представляют никакой силы [, до тех пор будут сопротивляться]», — сказал он.

По его словам, пока они чувствуют силу, будут сопротивляться.

«Здесь, как на любой войне и при любой борьбе, нужно сломать сопротивление противника», — подчеркнул Перенджиев.

Политолог заявил, что не питает особых иллюзий по поводу успеха переговоров.

«Я тут пессимист. Не ставится цель договориться с нами полностью, ставится цель договориться по каким-то отдельным вопросам. Эти переговоры я рассматриваю как коммуникацию в ходе боевых действий между двумя сторонами», — отметил собеседник «360».

По его мнению, обе стороны отрабатывают переговоры, поэтому каких-то серьезных результатов от этих встреч эксперт не ждет.

«Все будет решаться в ходе боевых действий. Может быть, тогда на переговорах будет какой-то результат. Пока жесткое сопротивление националистов и других военных группировок Украины, мы на переговорах еще будем топтаться», — заключил он.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля, второй — 3 марта. Следующая встреча российской и украинской делегаций должна состояться в ближайшие дни.