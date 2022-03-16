«Перелом произойдет с уничтожением группировки Краматорска». Националистов в Донбассе скоро уничтожат

В скором времени может произойти перелом в ходе боевых действий в Донбассе. Националистическая группировка будет повержена. Уже сейчас по ней ведется огонь в районе Северодонецка. Такой прогноз в эфире «360» дал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Перелом произойдет в связи с уничтожением или разделением группировки Краматорска, я бы так и ее назвал», — заявил он.

Речь идет о националистах в Донбассе, их общая численность была около 120-150 тысяч человек.

«Сейчас там, конечно, гораздо меньше осталось», — рассказал эксперт.

По его оценке, основная масса националистов, которая противостоит ДНР и отчасти Луганской Народной Республике, — это где-то 50 тысяч человек.

«У них штаб-квартира в Краматорске, там основное управление сосредоточено. В настоящее время мы откусывали куски у этой группировки и перемалывали их. Сейчас начинается наступление на Краматорск и Славянск, во всяком случае просматривается это наступление достаточно четко. После того, как эти города будут блокированы или взяты, они капитулируют», — заявил Кнутов.

По его словам, это было бы лучшее решение для всех.

«В районе Северодонецка создан котел, и там громят уже вовсю ВСУ, которые не желают сдаваться. Если произойдет сдача, станут известны все их зверства по отношению к мирному населению», — объяснил он.

Утром 16 марта стало известно о наступлении войск ЛНР в районе Северодонецка на противников.