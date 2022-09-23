Власть 23 сентября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Переход в российское правовое поле Херсонской и Запорожской области займет до года — Слуцкий Лидер ЛДПР Слуцкий: переход Запорожья и Херсонщины в правовое поле России займет до года РИА «Новости»

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Переход Запорожской и Херсонской областей в российское правовое поле может пройти в течение года, заявил глава международного комитета Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Это произойдет в случае положительного результата референдума по вопросу вхождения регионов в состав России, сообщило РИА «Новости».

«На все это уйдет около года. А может быть, меньше. Беру с запасом. <…> Оттуда будут избраны депутаты Госдумы и члены Совета Федерации», — заявил Слуцкий.

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Жители Запорожской области ждали воссоединения с Россией более 30 лет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он рассказал, что в области царит праздничная атмосфера в связи с начавшимся референдумом. Люди поздравляют друг друга с тем, что скоро смогут вернуться на Родину, добавил он.

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В течение нескольких лет после воссоединения Запорожья с Россией в регионе не будет мобилизации, отметил глава ВГА области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что в зону спецоперации смогут отправляться добровольцы.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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